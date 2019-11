MALTEMPO – La Protezione Civile diffonde l’importante ALLERTA METEO ROSSA: nubifragi e venti di burrasca pronti a colpire tutte queste città

Attacco autunnale in Italia

Un’intensa ondata di maltempo, l’ennesima di novembre, sta interessando molte zone della nostra penisola, in particolare il settentrione, le regioni Tirreniche e le isole Maggiori, dove non mancano già disagi e numerosi allagamenti, in particolare in Sicilia. Non solo l’Italia ma piogge e temporali stanno colpendo diverse zone europee, in particolare quelle centrali e occidentali e la situazione andrà avanti in questo modo almeno sin oltre la metà di novembre.

Ciclone Mediterraneo, forti piogge e venti di burrasca

Le prossime ore potrebbero rivelarsi critiche in molte regioni italiane, soprattutto al sud, a causa dell’arrivo di un profondo vortice di bassa pressione, che porterà venti molti forti e piogge torrenziali. Nella giornata di mercoledì il ciclone, ormai attenuato, traslerà verso i Balcani, abbandonando l’Italia ma lascerà uno strascico d’instabilità, segnale dell’assenza totale di una figura in grado di determinare un vero miglioramento.

Attenzione ai venti forti

Altro elemento saliente di questa ondata di maltempo, saranno i venti, che risulteranno particolarmente violenti in particolare nel settore ionico, con raffiche fin oltre i 100 km/h. Possibili mareggiate lungo i settori esposti e non esclusi danni. La Protezione Civile, come possibile vedere nella cartina di fianco riportata, ha emanato l’allerta meteo in diverse regioni italiane, con particolare riferimento alla Calabria e alla Sicilia, dove sarà in vigore l’allerta rossa per la giornata di domani.