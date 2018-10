Dalla Sardegna al nord-ovest Italia, ora il Maltempo imperversa sulla Liguria e Piemonte dove si misurano già oltre 100 millimetri di pioggia caduta in poche ore.

MALTEMPO LIGURIA: sul settore di ponente oltre 100 millimetri di pioggia in meno di 10 ore – 11 Ottobre 2018 – Liguria, Piemonte, Valle d’ Aosta sono le regioni al momento con le piogge più intense. Dalla Sardegna la perturbazione si sposta al nord-ovest Italia in queste ore e apporta grossi quantitativi di pioggia, sul ponente ligure si registrano valori superiori ai 100 millimetri di pioggia caduta e in meno di 10 ore. Imperia e Savona le provincie più colpite ad ora, nel corso del pomeriggio di oggi, il grosso del maltempo si muoverà verso il Genovese, coinvolgendolo in modo diretto con piogge e possibili temporali. Tuttavia sulla Liguria di Ponente dove è stata diramata l’allerta rossa (nel resto della regione è arancione), la situazione meteo è sotto controllo, qualche problema solo per l’allagamento di scantinati nell’ imperiese. […]