Maltempo Milano – Massima allerta per il Seveso e il Lambro dopo i Nubifragi, allagati sottopassi e scantinati

Nubifragi nella notte a Milano

Una nottata di forti piogge e temporali sulla città di Milano come un pò su tutte le città del nord-ovest Italia mentre il resto della penisola gode di un'autentica Ottobrata con sole e temperature oltre la media anche di 10°c. Maltempo pertanto a Milano dove piove anche in questi ultimi minuti e la situazione Fiumi si fa molto delicata con il Seveso verso l'esondazione a Isola, in viale Zara e in piazzale Istria. Sotto osservazione il fiume Lambro.

Maltempo a Milano, allagati sottopassi e scantinati

Il fiume Seveso ha raggiunto il livello di “soglia di attesa 2” dopo i nubifragi della notte. Molte a Milano le zone a rischio di esondazione, in particolare la 2 e la 9: il quartiere Isola, viale Zara e piazzale Istria. Le piogge iniziate già nella giornata di ieri si sono trasformate in veri e propri nubifragi nelle prime ore della giornata odierna e decine di chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia locale sono ben presto arrivate per sottopassi e scantinati allagati.

Sotto controllo anche il fiume Lambro

Notte di pioggia, tuoni e maltempo quella appena trascorsa dai cittadini di Milano. Il capoluogo lombardo, infatti, è stato colpito da una vera e propria bomba d’acqua. Sotto osservazione anche il Lambro per eventuali esondazioni nella zona nord-est della città. Traffico in tilt già al primo mattino sulla città di Milano a causa del maltempo con le strade che si trasformate in fiumi e a causa anche di una temporanea interruzione di un tratto della metropolitana.