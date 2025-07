Meteo Roma – Graduale peggioramento del tempo con rischio acquazzoni, ma da domani torna l’alta pressione

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il passaggio in quota di un cavo d’onda causerà un graduale peggioramento del tempo su parte dell’Italia con rischio acquazzoni e temporali specie sulle regioni centrali. Prossima settimana torna l’Estate grazie al nuovo rinforzo dell’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, domenica 13 luglio

Giornata di domenica 13 luglio che vedrà condizioni meteo in peggioramento sul Lazio. Al mattino attese iniziale condizioni di diffusa stabilità con ampie schiarite, ma con tendenza all’arrivo di locali acquazzoni sui settori costieri. Nel corso delle ore pomeridiane tempo diffusamente instabile con rischio acquazzoni e temporali anche su Roma. Graduale miglioramento serale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +18/+20°C della notte ed i +28/+29°C del pomeriggio.

Meteo Roma domani

Pressione in nuovo aumento con meteo in miglioramento. Sul Lazio la giornata di lunedì si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Situazione meteorologica invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali. Temperature in nuovo aumento su tutto il Lazio con valori su Roma comprese tra i +19/+20°C della notte ed i +31/+33°C del pomeriggio.

Prossima settimana torna l’Estate sul Lazio

Prossima settimana atteso il ritorno dell’alta pressione. Sul Lazio la prossima settimana proseguirà stabile ed estiva grazie all’affermazione di un campo d’alta pressione sul Mediterraneo centro-meridionale. Temperature che torneranno ad aumentare, ma senza eccessi, con valori massimi mediamente attorno ai +32/+34°C.

