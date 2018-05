Maltempo di stampo autunnale sull’ Italia con molte nubi in transito, piogge diffuse, locali temporali e soprattutto temperature anche di 10°c sotto la media del periodo.

MALTEMPO: nucleo di aria fresca nord-atlantica sull’ ITALIA con piogge diffuse e temperature sotto la media – 15 Maggio 2018 – Le correnti fredde nord-atlantiche hanno raggiunto il bacino del Mediterraneo e l’ Italia e apportano condizioni di spiccato maltempo e soprattutto clima tutto tranne che di primavera inoltrata. Le temperature infatti sono scese sensibilmente sotto la media del periodo, è tornata la neve prima sulle Alpi fino a 1500 metri di quota, poi sull’ Appennino in queste ore e fino a 1600-1700 metri di quota. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi su tutta l’ Italia con piogge diffuse specie sulle regioni centrali nella giornata odierna, specie sull’Umbria, Lazio e Toscana dove i cilei si manterranno nuvolosi per tutta la giornata e le temperature potrebbero salire a stento fino a 14-15°c. Condizioni di maltempo dai connotati più autunnali che primaverili pertanto sull’ Italia, anche nella giornata di domani e a seguire le condizioni meteo non subiranno grandi variazioni con piogge, temporali e un lieve aumento delle temperature.

