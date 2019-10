La Protezione Civile ha diramato l’allerta rossa: nubifragi in arrivo e scuole chiuse. Lista città coinvolte

Riassunto doverosamente il quadro meteorologico italiano delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per la giornata di domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, settore tirrenico della Campania settentrionale, Sardegna nord-orientale, Calabria meridionale e resto di Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su zone costiere del Lazio; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte sud-occidentale, settori dell’Appennino tosco-emiliano e tosco-romagnolo, Marche occidentali, Umbria, Lazio centro-orientale, settori interni e appenninici di Abruzzo e Molise, Sardegna nord-occidentale e centrale, resto della Campania e su Calabria centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile aumento al Nord-Ovest e sulla Toscana, in locale sensibile diminuzione su Sicilia, Marche e Abruzzo. Venti: localmente forti sud-orientali sulla Sicilia centro-orientale e su coste del medio-basso Tirreno. Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e lo Stretto di Sicilia, in attenuazione Mar Ligure e Mar Tirreno. Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/home.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Venerdì 25 ottobre 2019: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico. ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Pianura centrale, Bassa pianura occidentale. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Lombardia: Appennino pavese. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale. Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo idraulico di Milano, Appennino pavese. Piemonte: Belbo e Bormida. Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale. Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini. Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene. Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Bassa pianura occidentale. Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Toscana: Isole. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Media-bassa Valtellina. Piemonte: Belbo e Bormida. Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Toscana: Isole. Umbria: Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere.

Interessati quindi dall’allerta tutti i capoluoghi del Lazio, Lombardia, Sicilia e i seguenti capoluoghi: Caserta, Napoli, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Alessiandria, Asti, Genova, Savona, Imperia.