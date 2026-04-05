Meteo – Generale stabilità e bel tempo grazie all’Anticiclone azzorriano sull’Italia. Ecco i dettagli

Generale stabilità e bel tempo in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono quest’oggi generalmente stabili e asciutte, grazie agli effetti portati al suolo da un campo di Alta pressione di origine azzorriana in estensione su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. Tale evoluzione segue una fase di maltempo che, negli scorsi giorni, è risultata perturbata e con nevicate che hanno raggiunto quote relativamente basse, specie se relazionate al periodo.

Clima pienamente primaverile

Il quadro meteorologico attuale del nostro paese si associa ad un clima pienamente primaverile, con temperature che si attestano intorno alla media di riferimento se non leggermente oltre. Questo vale soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, mentre al sud persiste una circolazione residuale più fresca che è in grado di contenere le temperature nella media di riferimento o leggermente al di sotto, ma con condizioni meteo che restano stabili e asciutte, al netto di qualche temporale molto localizzato sui settori interni della Calabria e della Sicilia.

Prossime ore con stabilità e bel tempo insistenti

Un vuoto di orgoglio della primavera ha spinto l’Anticiclone ad estendersi su tutto il Mediterraneo centro-occidentale in queste ore, con condizioni meteo che, pertanto, risultano e risulteranno anche in serata generalmente stabili e asciutte, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

improvviso sprint della Primavera

A dispetto di quanto spesso avvenuto nel corso del mese di marzo, un deciso sprint della primavera sembra prendere piede nelle ultime ore, con l’Anticiclone azzorriano che ha scacciato le correnti di maltempo provocando un netto miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola. Tale situazione sembra protrarsi per tutto il resto delle festività pasquali, come approfondiremo anche in un apposito editoriale: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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