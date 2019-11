MALTEMPO – PIOGGE e TEMPORALI incessanti in ITALIA, la Protezione Civile ha diramato ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Oggi il maltempo si è spostato al centro-sud

Nella giornata odierna il maltempo si è spostato sulle regioni centro-settentrionali grazie ad un nuovo ulteriore affondo dei flussi perturbati presenti ad alte quote sul nostro Paese, interessando nelle ore della notte il Lazio e la Campania (soprattutto i settori costieri dove si è verificato localmente anche qualche nubifragio) e in successiva estensione su tutto il centro-sud. Anche le regioni adriatiche sono state interessate dalle piogge dunque, con temperature in generale leggera diminuzione in tutte le regioni centro-meridionali.

Tempo nuvoloso, ma asciutto al nord

Per quanto riguarda invece le regioni settentrionali che pure esse hanno risentito degli effetti dei flussi perturbati, hanno riscontrato una giornata, quella di oggi, molto nuvolosa. Malgrado ciò però, il tempo ha tenuto bene ed è rimasto in prevalenza asciutto ad eccezione di qualche pioviggine in mattinata sulle aree più occidentali della Liguria e in Romagna, dove gli accumuli risultano comunque deboli. Temperature che sono rimaste in prevalenza stabili con fisiologiche oscillazioni in tutto il nord.

Domani nuovo peggioramento, maltempo in arrivo al centro-nord

Per quanto riguarda la giornata di domani sabato 2 novembre, il maltempo tornerà in Italia grazie ad una saccatura di origine nordatlantica in affondo sul nostro Paese. L’instabilità dunque inizierà ad interessare dapprima i settori nordoccidentali, per poi estendersi sul resto del nord e delle regioni centrali tirreniche entro la serata. Possibile localmente anche qualche nubifragio tra lo spezzino e il massese. Temperature tutto sommato stabili o in locale diminuzione nei valori massimi al centro-nord.