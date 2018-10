Forti precipitazioni attese sia in Sardegna che in Sicilia durante i prossimi giorni, previsti quantitativi pluviometrici localmente oltre i 100 millimetri.

Maltempo previsto in Sardegna e in Sicilia tra la giornata di Martedì e quella di Mercoledì – 1 Ottobre 2018 – Settori orientali della Sardegna, siracusano, catanese, e reggino saranno colpiti da forte maltempo con piogge nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Nella giornata di Martedì 2 Ottobre l’ azione della bassa pressione in formazione sul mar Tirreno in queste ore si sposterà gradualmente verso sud e investirà in pieno la Sardegna con piogge anche di forte intensità specie sulle provincie di Olbia e Nuoro. Il maltempo insisterà anche nella giornata di Mercoledì 3 Ottobre sulla Sardegna ma si concentrerà maggiormente in Sicilia e coste ioniche della Calabria con il mimino di bassa pressione tra l’ Italia e le coste africane. Correnti molto umide di scirocco interesseranno il siracusano, catanese, reggino e catanzarese con precipitazioni anche di forte intensità nella giornata di Mercoledì. Maltempo pertanto in arrivo anche sulle isole maggiori con precipitazioni previste anche oltre i 100 millimetri in 24-36 ore. […]