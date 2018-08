Maltempo: forti temporali pronti nuovamente a colpire tutte queste regioni. Attenzione a possibili violente grandinate . Interessate diverse zone

Maltempo: forti temporali pronti nuovamente a colpire tutte queste regioni. Attenzione a possibili violente grandinate – Oggi sarà un’altra giornata instabile, soprattutto al sud, in modo particolare tra il pomeriggio e la serata, quando violenti temporali potrebbero colpire con forza alcuni settori. Vediamo nel dettaglio la situazione e le regioni maggiormente a rischio nelle prossime ore. Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni più colpite dai fenomeni. Massima attenzione a locali grandinate e possibili trombe d’aria sulla Sicilia, in modo particolare sulla parte meridionale dell’isola, dove i fenomeni risulteranno più consistenti. Aumento dell’instabilità anche nelle zone interne del centro, con temporali in parziale sconfinamento verso il versante tirrenico, soprattutto tra Lazio e Campania. Crescente instabilità anche al nord, specie arco alpino ma entro sera maltempo con violenti temporali potrebbero interessare anche gran parte della Pianura Padana, con grandinate non escluse e locali colpi di vento, in modo particolare tra Piemonte e Lombardia, con possibile coinvolgimento anche di città come Torino e Milano. […]