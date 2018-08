Maltempo: raffica di violenti temporali e grandinate pronte a colpire tutte queste zone. Prestare la massima attenzione

Maltempo: raffica di violenti temporali e grandinate pronte a colpire tutte queste zone. Prestare la massima attenzione – Caldo africano ancora ben presente sulla nostra penisola ma prime infiltrazioni di aria fresca in atto al nord Italia e primi violentissimi temporali. Aria un po’ più fresca, in contrasto con la vasta bolla calda presente sulla penisola, darà origine a fenomeni violenti e locali grandinate. I chicchi di grandine come già successo in precedenza, potrebbero raggiungere la grandezza di noci e creare numerosi problemi, sia ad automobilisti che a coltivazioni, già molto danneggiate in alcune zone. Questa mattina una forte cella temporalesca ha colpito Veneto e Lombardia orientale ed è ancora presente in mare e sulla Romagna. Cosa attendersi quindi per le prossime ore? Temporali anche intensi su Romagna e basso Veneto, legati alla grande cella temporalesca di questa mattina e che ancora insiste su parte del nord-est. Piogge e temporali pronti a colpire anche in Friuli, Toscana, con possibile forte temporale anche su Firenze, Umbria, zone interne del centro, Basilicata e Calabria, qui anche intensi. Rovesci non esclusi nemmeno nelle zone interne delle isole, in modo particolare nei settori meridionali. […]