Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia ancora investite dal maltempo in queste ore con precipitazioni di forte intensità.

Maltempo sud Italia: dalla Puglia alla Sicilia passando per Basilicata e Calabria in atto piogge e locali temporali di forte intensità – 23 Ottobre 2018 – Un mese di Ottobre così piovoso al sud Italia come quello di quest’anno passerà sicuramente agli annali come tale. Dopo le piogge record in Sicilia, Calabria e Sardegna con quantitativi per ora che oltrepassano localmente i 500 millimetri di pioggia caduta dal 1 Ottobre ad oggi quando la media si aggira intorno i 100 millimetri di pioggia, il maltempo imperversa ancora in queste ore al sud Italia specie su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Moltissimi i danni denunciati in queste regioni nell’ agricoltura, agrumi e ortaggi sott’acqua, muri di contenimento distrutti, alberi abbattuti, fiumi esondati. […]