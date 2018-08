Maltempo: tempesta di grandine colpisce un’ampia zona del centro Italia. Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco. Ancora oggi situazione non totalmente tornata alla normalità

Maltempo: tempesta di grandine colpisce un’ampia zona del centro Italia. Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco – Il maltempo nel pomeriggio di ieri ha colpito con forza alcune aree del centro-sud, soprattutto Marche, Abruzzo, Molise, nord della Puglia e Basilicata. In Abruzzo la situazione peggiore, una grossa cella temporalesca ha interessato il teramano, il pescarese ma in parte anche l’ascolano nelle Marche, dove si sono avute grandinate e piogge intense. Nel teramano, allagamenti e alberi rotti, ha impegnato tutti i vigili del fuoco in servizio nelle sedi di Teramo, Nereto e Roseto degli Abruzzi. Il territorio più colpito dal maltempo comprende i comuni di Teramo, Campli e Civitella del Tronto. La grandine ha raggiunto dimensioni di noci in alcune località dell’Abruzzo, apportando danni a moltissime coltivazioni. […]