La Protezione Civile sta diramando l’allerta per tutte queste regioni. Ecco le zone colpite

Oggi bel tempo al centro-nord

La giornata di oggi è stata interamente caratterizzata dal bel tempo sulle regioni centro-settentrionali, dopo che il maltempo le aveva interessato nel corso della mattinata e della notte di ieri. La saccatura successivamente è traslata rapidamente verso sud, con un miglioramento del tempo altrettanto veloce sul centro-nord. Le temperature qui si sono registrate in leggera risalita rispetto ai valori di ieri, restando comunque entro la media del periodo.

Maltempo invece all’estremo sud

Come rovescio della medaglia, ponendo lo sguardo sul sud Italia, notiamo che nel corso della giornata si sono avuti rovesci e occasionali temporali anche abbastanza intensi sull’estremo meridione e precisamente nel ragusano. Localmente qualche breve temporale ha colpito anche la Calabria jonica. Sul resto del sud invece i cieli si sono presentati sin da subito soleggiati o poco nuvolosi e tali sono rimasti nel corso della giornata, con condizioni di stabilità molto simili a quelle del centro-nord. Temperature in ripresa anche in queste zone e anche in queste zone entro la media del periodo.

Domani torna il maltempo al nord, persiste invece al sud

Per quanto riguarda invece la giornata di domani mercoledì 9 ottobre, sulle regioni settentrionali (e in particolare quelle del settore centro-orientale) potrebbe tornare il maltempo a causa dell’arrivo di un nuovo cavetto d’onda instabile di matrice atlantica in affondo sul nostro Paese. I fenomeni, che potranno anche essere accompagnati da attività elettrica e da un deciso calo delle temperature, potranno manifestarsi a partire dalla Lombardia centro-settentrionale nel corso del pomeriggio, per poi estendersi verso oriente entro la serata. Al sud invece persistono le condizioni di maltempo sul settore jonico, a causa di correnti instabili provenienti da una goccia fredda che si troverà sul nord Africa.