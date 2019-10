MALTEMPO – Violenti TEMPORALI anche a carattere di NUBIFRAGIO in arrivo in ITALIA, ALLERTA METEO ROSSA della Protezione Civile, ecco le città interessate

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel corso del precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Sabato 26 ottobre 2019: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico. ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale. Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura. Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Interessati quindi dall’allerta i seguenti capoluoghi: Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Reggio Calabria, Nuoro, Parma.