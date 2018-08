Maltempo: violentissimi temporali e grandinate nei prossimi minuti su tutte queste regioni. Le città colpite, massima attenzione

Maltempo: violentissimi temporali e grandinate nei prossimi minuti su tutte queste regioni. Le città colpite – Dopo la parentesi calda africana, violenti temporali da ieri interessano diverse regioni del centro-sud, in modo particolare nel pomeriggio-sera. Fenomeni violentissimi in alcuni casi, come quelli previsti nelle prossime ore, quando grandinate interesseranno numerose zone italiane. I chicchi di grandine come già successo in precedenza, potrebbero raggiungere la grandezza di noci e creare numerosi problemi, sia ad automobilisti che a coltivazioni, già molto danneggiate in alcune zone. Quali le zone della penisola più colpite? La Sardegna in primis con piogge e temporali da nord a sud, su tutte le città isolane, anche violente con grandinate specie nella parte meridionale dell’isola. Temporali e rovesci anche su Marche interne, Abruzzo interno, Lazio, con possibile temporale anche su Roma, Umbria e tutto il sud Italia. Massima attenzione tra Basilicata, Puglia e Calabria, locali trombe d’aria e grandinate molto probabili. […]