Massa di neve e detriti nel cuneese. Elevato il rischio di altre valanghe. Molte le zone a rischio

Massa di neve e detriti nel cuneese. Elevato il rischio di altre valanghe – Nel Cuneese, in valle Maira, una valanga si è abbattuta a Macra: neve e detriti hanno isolato la borgata. La valanga ha determinato la chiusura temporanea della strada, oltre che l’isolamento della borgata, un rischio molto elevato anche per altre zone del Piemonte, della Val d’Aosta e della Lombardia, causa anche una costante altalena termica, ma presente su tutto l’arco alpino. Pericolo di valanghe, su tutto l’arco alpino, da ovest ad est, per le abbondanti nevicate previste in quota, rischio che in molte zone è di una scala di 4 su 5. […]