Meteo – Nuovo impulso freddo con maltempo e calo termico, ecco quando

Residuo maltempo sull’Italia, ma in miglioramento

Circolazione depressionaria in trasferimento tra Balcani e Mar Ionio rinnoverà residue condizioni di maltempo ( consulta allerta meteo) su parte del sud e medio Adriatico nella giornata odierna, con nevicate inizialmente attorno ai 1000 metri sui settori appenninici. Pressione che tenderà a salire sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà un deciso miglioramento del tempo sul resto d’Italia con ampi spazi di sereno al nord e medio Tirreno.

Prossima settimana nuovo affondo freddo

Alta pressione delle Azzorre che si manterrà defilata sul vicino Atlantico, favorendo la discesa di una nuova saccatura artica sull’Europa centro-meridionale tra martedì e mercoledì. Atteso un nuovo peggioramento di stampo invernale anche sull’Italia, con maltempo su molte regioni, specie al Centro-Sud ed al Nord-Est ed un nuovo calo termico con neve a quote relativamente basse per il periodo.

Peggioramento entro la fine di lunedì 30 marzo

Aria fredda che inizierà ad affluire sull’Italia dalla serata di lunedì 30 marzo, favorendo un peggioramento del tempo su parte del Paese. Fenomeni che tenderanno ad addossarsi in particolare sul medio-alto Adriatico con nevicate sull’Appennino dai 1000-1300 metri e sulle Alpi con quota neve sino a quote collinari sui settori di confine. Peggiora in serata con deboli fenomeni anche su Lazio, Toscana centro-orientale ed Umbria in estensione nottetempo anche al sud.

Maltempo e calo termico tra martedì e mercoledì

Aria fredda che favorirà l’approfondimento di un’area ciclonica sui settori meridionali italiani. Atteso maltempo in particolare al sud, Isole e medio Adriatico con fenomeni diffusi, ventilazione in rinforzo e nevicate fin sotto i 1000 metri tra Marche ed Abruzzo. Più asciutto al nord, ma con clima dal sapore invernale.

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