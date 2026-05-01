Meteo – 1 Maggio con prevalente stabilità, ma non mancano e non mancheranno temporali: i dettagli

Tempo perlopiù stabile e asciutto in Italia

Nella giornata odierna la rimonta dell’Anticiclone afroazzorriano sta determinando condizioni meteo nettamente migliori rispetto a quanto si è osservato solamente ieri, con piogge e temporali che si tengono maggiormente alla larga dal nostro Paese, attivandosi solo in specifici settori dello stivale stesso a causa di una residuale circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale. Le temperature, in questo contesto, subiscono un primo e lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Fase di maltempo al termine

Benché non diffusa, la fase di maltempo che negli scorsi giorni ha coinvolto la nostra Penisola, con piogge e temporali perlopiù sparsi e principalmente concentrati sulle aree più settentrionali dello stivale, sta volgendo al termine. Quelle di oggi, infatti, sono le ultime note di maltempo, con piogge e temporali che vanno e andranno concentrandosi specificamente tra Sicilia e Calabria, dove la Protezione Civile aveva infatti già ieri diffuso un’allerta.

Piogge e temporali tra Sicilia e Calabria

Le condizioni meteo, pertanto, risulteranno mediamente perturbate nel pomeriggio con il transito di piogge e temporali localmente anche intensi tra Sicilia e Calabria, con principale interessamento del versante tirrenico, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Sul resto della nostra Penisola le condizioni meteo si mantengono invece generalmente più stabili e asciutte, con temperature che, in questo contesto, confermeranno mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle 24 ore precedenti.

Migliora in serata

Un ulteriore spinta dell’Anticiclone afroazzorriano determinerà nel corso della serata odierna un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con piogge e temporali in esaurimento anche nelle aree menzionate nel precedente paragrafo. Il tempo, a quel punto, tornerà pertanto generalmente stabile e asciutte, con temperature che, in questo contesto confermeranno mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

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