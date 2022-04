METEO – 25 APRILE tra poche LUCI e molte OMBRE, confermata la tendenza al MALTEMPO, ma tutto può ancora succedere

Anticiclone africano garanzia di stabilità e mitezza

Un promontorio anticiclonico di matrice africana è tornato ad estendersi da qualche giorno sul Mediterraneo centrale e sulla nostra Penisola, dove evidenti sono le condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da una certa mitezza di stampo tipicamente primaverile. Tuttavia, i cieli non sempre appaiono limpidissimi: infatti, la maggior parte del Paese è interessata dal transito di nuvolosità irregolare carica di pulviscolo sahariano, trasportato dallo stesso Anticiclone.

Picco di temperature per venerdì, ma anche peggioramento in arrivo in Sicilia

Nessuna variazione significativa sul fronte sinottico si osserverà nei prossimi giorni se non per un lieve avvicinamento di una perturbazione afro-mediterranea che contestualmente attraverserà i settori nordafricani da ovest verso est. Tale avvicinamento provocherà comunque qualche isolato e blando rovescio sulla Sardegna per domani giovedì 14 aprile, mentre le temperature continueranno a salire in tutta Italia fino a venerdì 15, quando le colonnine di mercurio raggiungeranno localmente i +25°C sulle pianure del versante occidentale italiano e quando tuttavia un peggioramento sembra avanzare decisamente sulla Sicilia tra il tardo pomeriggio e la sera, con fenomeni localmente anche intensi.

Pasqua di maltempo, a Pasquetta migliora ma con temperature in calo

Il peggioramento che si osserverà sulla Sicilia nella seconda parte di venerdì 15 aprile preluderà ad un’ondata di maltempo più diffusa attesa per il weekend di Pasqua. Sarà una Pasqua dunque contrassegnata dall’instabilità, quantomeno sulle regioni meridionali, con fenomeni anche intensi (scopri dove). Il fronte di maltempo abbandonerà gradualmente l’Italia da Pasquetta, con instabilità residua nella prima metà di giornata. Tuttavia, l’afflusso di correnti artiche determineranno un clima particolarmente fresco, soprattutto se relazionato al periodo. Nel prossimo paragrafo l’attuale tendenza per il Ponte del 25 aprile.

