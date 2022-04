METEO – PASQUA con MALTEMPO e a PASQUETTA miglioramento, ma con clima più FREDDO: i dettagli

Tempo stabile ovunque con aumento delle temperature

Ancora una volta si osservano nella giornata odierna condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, grazie alla presenza dell’Anticiclone di matrice africana che già da qualche giorno si innalza sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. Il quadro sinottico appena illustrato ha peraltro determinato temperature in graduale, ma costante aumento su tutto il territorio nazionale, con clima dai connotati tipicamente primaverili. Tuttavia il predetto campo di Alta pressione si fa portatore di pulviscolo sahariano, di cui sono cariche le nubi in transito fin dalle prime ore della notte in tutto lo stivale.

Picchi fino a +25°C nei prossimi giorni in Italia, venerdì peggioramento in arrivo in Sicilia

Nessuna variazione sul fronte sinottico è attesa per i prossimi giorni, con la nostra Penisola che dunque continuerà a risentire di un campo di Alta pressione di origine africana, con persistente stabilità sulla stragrande maggioranza del Paese e con temperature in graduale e costante aumento su valori anche oltre la media del periodo: sarebbero infatti previsti picchi fino a +25°C sulle pianure del versante occidentale dello stivale nella giornata di venerdì 15 aprile, quando un peggioramento inizierà ad avanzare direzione Sicilia tra il tardo pomeriggio e la sera, con fenomeni localmente anche possibilmente intensi.

Weekend pasquale perturbato, maltempo al sud per Pasqua

La perturbazione afro-mediterranea che nella giornata di venerdì 15 aprile causerà il suddetto avanzamento del maltempo sulla Sicilia verrà alimentata da correnti artiche nel prossimo fine settimana, responsabili di un peggioramento delle condizioni meteo con instabilità sparsa da nord a sud atteso nella giornata di sabato 16. Per Pasqua il fronte instabile si sposterà verso sud, colpendo quindi il meridione, dove non si escludono fenomeni intensi specie in Sicilia e reggino.

