METEO – ACQUAZZONI e NEVICATE in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, ecco le ZONE COLPITE

Migliora il tempo al sud, peggiora al nordovest

Dopo il passaggio dell’uragano mediterraneo “Apollo” che nella giornata di ieri ha provocato diversi danni e disagi in Sicilia e soprattutto nel siracusano, le condizioni meteo sulle regioni meridionali stanno quest’oggi migliorando, sia pure in un contesto che rimane localmente perturbato soprattutto nella Trinacria per l’appunto. Un peggioramento sta però avanzando dai quadranti nordoccidentali, come vedremo nel presente editoriale.

Uragano mediterraneo dissipato, clima piuttosto fresco nelle ore notturne in Italia

L’uragano mediterraneo “Apollo” si è nuovamente allontanato verso i quadranti meridionali prima di dissiparsi completamente. Tale evoluzione ha fatto sì che si esaurisse anche il richiamo di correnti miti al centro-sud e, unitamente alla discesa di correnti più fredde che sta provocando il suddetto peggioramento, ha reso il clima nettamente più fresco sulla nostra Penisola, in particolar modo nelle ore notturne. Le temperature infatti sono notevolmente diminuite, riattestandosi comunque intorno alla media del periodo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Acquazzoni sulle regioni nordoccidentali

Un peggioramento sta transitando sui settori nordoccidentali del Paese, con piogge e acquazzoni localmente anche intensi che stanno attualmente interessando le aree occidentali della Lombardia e dell’Emilia. Stando a quanto si prospetta dai principali centri di calcolo, nelle prossime ore si evidenzierà in queste zone un probabile miglioramento (sia pur in un contesto di cieli perlopiù disturbati), al netto di un peggioramento che interesserà altri settori italiani, come vedremo nel prossimo paragrafo.

