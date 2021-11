METEO – ACQUAZZONI e ROVESCI in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA: ecco le ZONE COLPITE

Maltempo infermabile

Affermare che la nostra Penisola risulti anche oggi coinvolta dall’instabilità con piogge, acquazzoni e occasionali temporali, potrebbe scadere fortemente nella ripetitività; eppure, stando anche a quanto testimoniano le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, il maltempo continua a colpire lo stivale e principalmente le regioni centro-meridionali, anche se qualche rovescio non ha mancato (e non mancherà) di interessare talvolta anche qualche settentrione settentrionale.

Temperature tornano autunnali autunnali al centro-nord, ancora mitezza al sud

Nella giornata odierna assistiamo a temperature pienamente autunnali almeno per quanto riguarda le regioni centro-settentrionali, dopo che nello scorso fine settimana un forte richiamo di scirocco aveva portato qualche record all’interno del Lazio. Le temperature si mantengono invece decisamente elevate, in relazione ovviamente al periodo, in alcune aree meridionali, dove si attestano su valori molto superiori ai +20°C, superando i +25°C localmente su messinese e reggino.

Acquazzoni e rovesci in arrivo anche nelle prossime ore a causa di una goccia fredda nel Mediterraneo

Una goccia fredda di natura atlantica continua a stazionare sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, continuando ad assicurare dunque condizioni meteo mediamente perturbate non solo sui settori nordafricani, ma anche sulla nostra Penisola. Stando infatti a ciò che prospettano i principali centri di calcolo, nelle prossime ore sono ancora previsti rovesci e acquazzoni, solo occasionalmente accompagnati da attività elettrica, su diverse aree italiane, vediamo quali.

CONTINUA A LEGGERE.