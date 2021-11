PREVISIONI METEO domani 9 novembre: ancora tempo instabile in ITALIA con piogge e anche temporali

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si estende dal basso Atlantico verso l’Europa orientale e i Balcani passando per i settori centrali del continente. Massimi al suolo sull’Europa orientale intorno a 1030 hPa. Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota ancora attiva tra Mediterraneo occidentale e nord Africa con un minimo al suolo intorno a 1010 hPa nei pressi delle Baleari. Vasto e profondo vortice depressionario posizionato nei pressi dell’Islanda con valori minimi al suolo intorno a 975 hPa.

Previsioni meteo per domani, 9 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su Liguria ed Emilia Romagna con deboli piogge associate sulla Romagna, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori ma con deboli piogge solo sulla Romagna. In serata deboli precipitazioni su Piemonte ed Emilia Romagna, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 novembre

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito ma con assenza di precipitazioni, salvo isolate piogge sulle coste adriatiche. Al pomeriggio ancora molte nuvole con piogge sparse specie su Marche, Abruzzo e Lazio. In serata cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni diffuse di debole o moderata intensità. Temperature minime e massime in stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.