METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI anche INTENSI attesi nelle prossime ore, ecco dove

Vortice mediterraneo in azione sull’Italia, sarà una giornata ancora instabile

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede l’Italia ancora interessata da una vasta lacuna barica, con il suo centro di massa posizionato a ridosso della Sicilia. Masse d’aria fresche in quota e la circolazione ciclonica attorno al centro di bassa pressione, favoriranno ancora acquazzoni e temporali nelle prossime ore, localmente anche di forte intensità (consulta l’allerta meteo Protezione Civile) per via di un aumento dell’energia potenziale disponibile ai moti convettivi (CAPE), grazie all’arrivo maggiore della radiazione solare nei bassi strati rispetto ai giorni scorsi spesso nuvolosi.

Meteo in atto sull’Italia

Meteo – La spirale ciclonica nel corso della notte e del primo mattino ha determinato piogge e temporali, localmente anche intensi, sui settori ionici; come accade spesso durante la stagione primaverile, i fenomeni sono risultati disomogenei, con zone in cui sono caduti 35-40 mm dalla mezzanotte alternate ad aree in cui non ha piovuto. Correnti umide orientale hanno invece addossato deboli piogge alle Prealpi, Trentino e sul Piemonte nord-occidentale, con accumuli modesti e mediamente non oltre i 8-10 mm. In queste prime ore del pomeriggio dall’immagine satellitare si osservano nubi sparse su gran parte d’Italia, con primi temporali in sviluppo tra Abruzzo e Molise, nonché sulla Sicilia orientale e zone interne della Calabria.

Tendenza prossime ore: rischio forti temporali ed acquazzoni al centro-sud ed Isole

Il riscaldamento diurno nei bassi strati accentuerà i contrasti termici con l’aria più fresca presente in quota, dando vita ai moti convettivi. La nuvolosità tenderà ad assumere gradualmente uno sviluppo verticale (cumuli e cumulonembi) su gran parte del Paese con acquazzoni e temporali attesi su gran parte delle zone interne del centro-sud, Isole Maggiori, Alpi e Prealpi. I fenomeni più intensi sono attesi tra l’Abruzzo centro-meridionale ed il Molise, zone interne di Campania, Toscana centro-meridionale, Puglia centro-settentrionale, reggino, Sardegna e Sicilia; in tali aree non sono escluse grandinate e nubifragi con accumuli localizzati anche di 30-40 mm in un lasso temporale breve. Domani ancora rischio nubifragi al sud ed Isole, poi spazio all’anticiclone.

Domani residua instabilità, poi spazio all’anticiclone

Il vortice depressionario tenderà ad indebolirsi nei prossimi giorni, colmandosi definitivamente entro metà settimana. Nel corso della giornata di domani l’instabilità a ciclo diurno risulterà infatti meno intensa e più localizzata alle aree interne Peninsulari tirreniche e sulle Alpi. Su Sicilia e Sardegna, invece la fenomenologia potrà risultare anche localmente intensa, ma da martedì l’alta pressione porterà condizioni meteo più stabile e temperature in deciso aumento su tutta l’Italia.

