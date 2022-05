METEO – ANTICICLONE e un po’ di CALDO fuori stagione per la PROSSIMA SETTIMANA, i dettagli

Lacuna barica sull’Italia, rischio temporali e piogge fino a domani

La vasta lacuna barica giunta sul Mediterraneo centrale è ancora in azione a ridosso della Sicilia, seppur in graduale indebolimento. Correnti umide e fresche in quota ruotano ancora attorno al nostro Paese, mantenendo l’atmosfera instabile anche per le prossime 36-48 ore. Nubi e schiarite si alterneranno sia oggi che domani sull’Italia, con acquazzoni e temporali che nella giornata odierna prenderanno forma dal pomeriggio sulle zone interne dell versante tirrenico, Alpi, Prealpi ed Isole Maggiori. Meteo instabile sul resto del sud, mentre tempo più asciutto si osserverà sulla Pianura Padana centro-orientale; qualche pioggia transiterà invece sul Piemonte. Lunedì l’aumento barico renderà l’instabilità meno diffusa e più confinata ai settori montuosi e pedemontani, con occasionali sconfinamenti sui settori di pianura interni del versante tirrenico.

Alta pressione pronta ad abbracciare l’Italia

Meteo – La ciclogenesi in azione sul Mediterraneo centrale tenderà ad indebolirsi ed a colmarsi nel corso delle prossime ore, favorendo il graduale ritorno alla stabilità sull’Italia. Nel contempo un campo anticiclonico si estenderà dall’Europa occidentale verso levante, raggiungendo il nord Italia già nel corso della giornata di domani ed abbracciando tutto il Paese nel corso della settimana, portando una fase di tempo sostanzialmente stabile su gran parte delle regioni.

In arrivo l’anticiclone africano, temperature in deciso aumento

L’alta pressione in arrivo la prossima settimana verrà gradualmente alimentata da un contributo nord africano, attivato dall’affondo a largo del Portogallo di un’ansa ciclonica. Masse d’aria calde per il periodo, fino a 3-5°C oltre le medie climatiche, raggiungeranno il nostro Paese con tendenza al deciso aumento delle temperature ad iniziare dalle regioni settentrionali e del medio Tirreno, dove si toccheranno valori massimi di +25/+26°C già nel corso della giornata di martedì 10 maggio. Da mercoledì le temperature potranno toccare valori degni del mese di giugno da nord a sud, con valori massimi attesi nella giornata fino a +28°C sulla Pianura Padana, mentre al centro-sud ed Isole mediamente tra i +24°C ed i +26°C, salvo valori più contenuti sul medio-basso Adriatico ancora marginalmente interessato dalla circolazione più “fresca” dai Balcani.

Temperature dal sapore estivo, ma con qualche disturbo dal prossimo weekend

L’alta pressione in arrivo nel corso della prossima settimana determinerà una seconda decade del mese di maggio con condizioni meteo decisamente più estive con temperature che entro la metà del mese potrebbero localmente sfiorare i primi +30°C dell’anno. Tuttavia nel corso del prossimo weekend un lieve calo dei geopotenziali in quota potrebbe riportare qualche disturbo a ciclo diurno sul Triveneto e lungo l’Appennino, ma in pianura e lungo le coste proseguiranno condizioni meteo dal sapore estivo da nord a sud. Rimanete aggiornati!

