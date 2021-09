METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI non mollano l’ITALIA anche nelle PROSSIME ORE, ecco dove

Maltempo ancora protagonista sull’Italia

Anche nella giornata odierna le condizioni di maltempo risultano essere protagoniste su una parte dello stivale e in particolare, come vedremo, sulle regioni settentrionali e solo parzialmente su quelle centrali. Settembre sta presentando un doppio volto sulla nostra Penisola: mentre da un lato, per l’appunto al centro-nord, il maltempo insiste da svariati giorni, al sud un richiamo di aria calda africana sta portando clima degno del pieno periodo estivo.

Nuovo impulso perturbato sull’Italia

E’ così che un nuovo impulso perturbato di natura nordatlantica ha interessato la nostra Penisola nella giornata odierna ed è andato a rinvigorire e rinnovare quelle condizioni di maltempo che negli ultimi giorni stanno praticamente diventando un abitudine per alcune zone del centro-nord. Tale impulso si è fatto carico di aria più fresca rispetto alla precedente, con la neve tornata ad imbiancare le Alpi nordoccidentali oltre i 2.000 metri di altezza.

Piogge e temporali anche intensi al nord e parte del centro

Come abbiamo anticipato nel paragrafo d’apertura, le condizioni di maltempo hanno quest’oggi interessato buona parte delle aree settentrionali, con fenomeni spesso temporaleschi e localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Parzialmente interessato anche il centro e più specificamente la Toscana centro-settentrionale, Marche e Umbria. Nelle prossime ore, mentre le condizioni meteo miglioreranno al centro, al nord continueranno a risultare perturbate, come vedremo nel prossimo paragrafo e come mostrano i principali centri di calcolo.

