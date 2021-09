METEO – Nuovo ATTACCO PERTURBATO nel WEEKEND con possibili NUBIFRAGI; torna anche la NEVE, i dettagli

Tempo in miglioramento dopo il maltempo odierno

L’Italia ha praticamente attraversato 48 ore di fuoco dal punto di vista meteorologico: il transito di un cavo perturbato di natura atlantica ha portato infatti due giorni di maltempo anche piuttosto intenso sulle regioni centro-settentrionali e, nella giornata odierna, anche sulle aree più settentrionali di Puglia e Campania. Il tutto mentre un richiamo caldo interessa il sud, con picchi fin oltre i +36°C nel catanese oggi. Attualmente tuttavia le condizioni meteo appaiono in miglioramento, seppur si preannuncia essere solo temporaneo.

Disagi e allagamenti in Toscana

La regione più bersagliata dal maltempo degli ultimi due giorni è sicuramente la Toscana: già ieri mattina alle prese con un violento sistema temporalesco che, dopo aver colpito lo spezzino, ha interessato in maniera intensa il massese, provocando disagi causati da frane e allagamenti. Anche oggi tuttavia temporali sono tornati ad abbattersi non solo su queste aree, ma anche leggermente più a sud, sul versiliano, dove anche in questo caso si sono segnalati disagi e allagamenti.

Weekend, nuovo peggioramento in arrivo

Nella giornata di domani sabato 18 settembre la persistenza di una circolazione depressionaria all’interno del Mediterraneo centrale porrà le basi per la formazione e il successivo sviluppo di temporali anche intensi in particolar modo sull’Appennino Tosco-Emiliano nel corso del pomeriggio con possibili sconfinamenti sulla pianura emiliana. Possibili rovesci e temporali localizzati o sparsi sul resto del nord, mentre al centro-sud le condizioni meteo dovrebbero mantenersi relativamente più stabili e asciutte. Stando ai principali centri di calcolo, per la giornata di domenica 19 potrebbe raggiungere l’Italia un nuovo peggioramento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

