Meteo – Acquazzoni e temporali pomeridiani sferzano l’Italia, lieve attenuazione al Sud nel weekend

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e buon mercoledì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra l’alta pressione sempre sbilanciata verso la Isole Britanniche e un corridoio instabile sul Mediterraneo. Inoltre un piccola goccia fredda in quota è presente sul Mediterraneo centro-occidentale, portando maggiore instabilità sull’Italia. Configurazione barica che anche nei prossimi giorni non subirà grosse variazioni, salvo una lieve rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-orientale nel corso del weekend.

Continua la fase instabile sull’Italia

La presenza di una goccia fredda sul Mediterraneo centro-occidentale sta portando condizioni meteo instabili già al mattino sull’Italia, con acquazzoni e temporali sulle Alpi occidentali, Sardegna orientale e tra Abruzzo, Marche e Romagna. Nel corso delle ore pomeridiane tornerà protagonista l’instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud, con sconfinamenti sulle regioni tirreniche, localmente fin sul coste.

Ponte del 2 Giugno ancora con temporali pomeridiani

Come abbiamo accennato nel primo paragrafo, anche per la Festa della Repubblica e per il weekend a seguire avremo ancora l’alta pressione sbilanciata verso il nord Atlantico e il Mediterraneo sotto il tiro di correnti fresche in quota. In queste giornate continueremo quindi ad avere acquazzoni e temporali pomeridiani, specie su Alpi e Appennini, con sconfinamenti poi verso le pianure. Nel corso del weekend un piccolo promontorio anticiclonico tenderà a rimontare sul Mediterraneo centro-orientale, portando una attenuazione dell’instabilità al Sud Italia, specie nella giornata di domenica.

Situazione sinottica incastrata anche la prossima settimana quando la parola d’ordine sarà instabilità

Principali modelli che mostrano anche per la prossima settimana una situazione sinottica ormai incastrata. La configurazione è infatti sempre la stessa ormai da diverse settimane con un campo di alta pressione centrato sulle Isole Britanniche. Mediterraneo sempre scoperto e dunque in balia dell’instabilità pomeridiana che ormai in estate basta veramente poco per essere innescata. Nulla da segnalare anche per quello che riguarda le temperature con caldo assolutamente nella norma per l’inizio del mese di giugno.

