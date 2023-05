Meteo Italia: molti temporali anche nella giornata odierna, instabilità protagonista anche nel prossimo weekend

Acquazzoni e temporali già nelle prime ore del giorno, altri fenomeni in sviluppo nel pomeriggio

Una goccia d’aria più fredda in quota stazione praticamente sul Mediterraneo centro-occidentale mantenendo condizioni meteo instabili in Italia. Acquazzoni e temporali presenti già in queste prime ore del giorno specie su Alpi centro-occidentali, Romagna, Marche, Abruzzo e localmente sulla Sardegna. Nel pomeriggio copione già visto: instabilità che aumenta soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud con piogge e temporali localmente anche intensi.

Meteo weekend: instabilità pomeridiana sempre protagonista e temperature nella media

Domani 1 giugno inizierà l’estate meteorologica. Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano ancora un anticiclone sbilanciato verso le Isole Britanniche mentre correnti più fresche transiteranno sul Mediterraneo. Per la Festa della Repubblica ci attediamo come al solito lo sviluppo di fenomeni pomeridiani soprattutto su Alpi e Appennino. Poche variazioni anche nel primo weekend di giugno che vedrà condizioni meteo instabili e temperature in linea con le medie del periodo.

Situazione sinottica incastrata anche la prossima settimana quando la parola d’ordine sarà instabilità

Principali modelli che mostrano anche per la prossima settimana una situazione sinottica ormai incastrata. La configurazione è infatti sempre la stessa ormai da diverse settimane con un campo di alta pressione centrato sulle Isole Britanniche. Mediterraneo sempre scoperto e dunque in balia dell’instabilità pomeridiana che ormai in estate basta veramente poco per essere innescata. Nulla da segnalare anche per quello che riguarda le temperature con caldo assolutamente nella norma per l’inizio del mese di giugno.

CONTINUA A LEGGERE​

Meteo giugno: modelli stagionali indicano un mese più fresco e più piovoso per l’Italia

Ricordiamo come sempre che una previsione meteo in senso stretto per un intero mese non è possibile. Diversi modelli mostrano comunque anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali. Alta pressione di matrice nord-africana che potrebbe fare spesso sortite tra Penisola Iberica e Francia portando anomalie termiche positive. Sopra media comunque anche le latitudini più elevate tra Islanda e Scandinavia. Sotto il profilo delle precipitazioni a giugno 2023 potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.