METEO – ACQUAZZONI nelle PROSSIME ORE, ombrelli aperti su queste REGIONI e tendenza fino a PASQUA

Meteo localmente instabile, possibili acquazzoni nelle prossime ore

Nonostante le condizioni meteo risultano mediamente più stabili sull’Italia nella giornata odierna, nel corso delle prossime ore pomeridiane e della prima serata locali acquazzoni potrebbero interessare alcune Regioni. L’assenza di una figura altopressoria ben salda sul bacino del Mediterraneo, lascerà spazio allo sviluppo di nubi a ciclo diurno con associate locali piogge, seppur di breve durata. La presenza di una blanda goccia fredda in quota sulla Sardegna, favorirà lo sviluppo di piogge e locali temporali in particolare sull’Isola, dove già in queste ore sono segnalati i primi fenomeni sui settori interni. Acquazzoni che non risparmieranno le zone interne del Centro-Sud e l’Arco Alpino, seppur in questo caso più localizzati e di breve durata. In questa fase si tratterà principalmente di fenomeni legati all’instabilità diurna, accentuata dal riscaldamento solare nei bassi strati.

Ombrelli aperti anche domani su molte regioni

Meteo che tenderà a peggiorare sull’Italia nel corso della prossima notte, in particolare sulle Regioni settentrionali dove i cieli diverranno coperti; ombrelli aperti nella giornata di domani, Lunedì 30 Marzo, su Piemonte, Lombardia, Emilia, Liguria e Triveneto, raggiunte da una debole perturbazione, collegata ad un’area di bassa pressione in formazione sul mar Ligure. Piogge e temporali che nel corso del pomeriggio torneranno protagoniste anche nelle aree interne del Centro-Sud, mentre nubi stratificate con associate piogge o pioviggini intermittenti interesseranno la Sicilia ed il Sud della Calabria.

Aria artica pronta ad invadere l’Italia

L’instabilità diurna presente oggi ed in parte anche nella giornata di domani, verrà sostituita dall’ingresso di masse d’aria molto fredde, di matrice artica, a partire dalla notte di Martedì; si registrerà un brusco calo delle temperature e della quota neve, fino a quote collinari; maltempo che tenderà ad intensificarsi Martedì sulle Regioni centrali e successivamente anche del Sud Peninsulare, per il transito del fronte freddo responsabile di piogge e temporali.