Meteo – Affondo artico in arrivo la prossima settimana, riporterà maltempo invernale con neve a quote molto basse

Anticiclone assicura stabilità in tutta Italia

Un campo di Alta pressione di matrice azzorriana si impone sul Mediterraneo centro-occidentale da qualche giorno, assicurando condizioni meteo generalmente stabili e asciutte anche sulla nostra Penisola e anche nella giornata odierna, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Tale struttura anticiclonica si sta facendo portatrice inoltre di correnti via via più miti, con temperature in aumento soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Nel Weekend primi disturbi all’Alta pressione

I primi segnali che evidenzieranno un invecchiamento dell’Anticiclone li avremo già nella corrente serata, con il possibile ingresso di qualche isolato rovescio sull’estremo nordest (scopri dove di preciso) con qualche fiocco in montagna. Ma ancora più evidenti saranno nel Weekend, quando peraltro sul fronte sinottico si osserverà proprio un arretramento della struttura anticiclonica. Nonostante questo comunque in Italia si assisterà a prevalente stabilità, in attesa di ciò che avverrà già dalle primissime ore di lunedì 6 febbraio.

Attacco artico in arrivo la prossima settimana

Un peggioramento delle condizioni meteo interesserà già la Sardegna nel corso della serata di domenica 5 febbraio, con l’ingresso dei primi rovesci deboli e perlopiù isolati, che acquisiranno tuttavia sempre maggior compattezza e intensità. Infatti, già nelle prime ore della notte di lunedì 6 febbraio, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il maltempo potrebbe colpire in maniera intensa il settore tirrenico dell’isola, con neve, in mattinata, tra i 900 e i 1.100 metri. L’instabilità si estenderà successivamente anche in Sicilia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve a quote anche molto basse in Sicilia, fino in pianura sul medio versante adriatico?

E’ tra la notte e la mattinata di martedì 7 febbraio che si consumerà, con tutta probabilità, il clou di quest’ondata di maltempo, con rovesci che raggiungeranno dapprima la Sicilia, dove la neve cadrà a quote anche molto basse e finanche i 300/500 metri nelle zone interne e il medio versante adriatico, con nevicate finanche in pianura. Facendo un piccolo passo indietro, qualche nevicata fino in pianura potrebbe verificarsi anche in Piemonte nelle prime ore di lunedì 6. Altrove il tempo si manterrà relativamente più stabile, seppur con un clima decisamente invernale.

