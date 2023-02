Meteo – Anticiclone in ritirata nel Weekend, qualche nota di maltempo in arrivo: i dettagli

Tempo generalmente stabile e asciutto in Italia

In queste ore, così come spesso è avvenuto negli scorsi giorni, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano generalmente stabili e asciutte, con temperature peraltro in lieve e graduale aumento che stanno portando un clima pertanto relativamente più mite rispetto a quanto percepito una settimana fa. Questo grazie all’espansione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana sul Mediterraneo centro-occidentale.

Qualche iniziale disturbo in arrivo nelle prossime ore

Tuttavia il predominio e l’egemonia dell’Anticiclone azzorriano sulla nostra Penisola potrebbe iniziare ad avere qualche disturbo già nelle prossime ore, con un’oscillazione delle correnti artiche che porteranno l’ingresso di qualche possibile isolato rovescio sull’estremo nordest (scopri precisamente dove) con neve a quote di montagna. Le temperature, in tutto questo, non subiranno variazioni significative o risulteranno se possibile in lieve e ulteriore aumento rispetto alle precedenti 24 ore.

Weekend con qualche nota di maltempo

Sul piano sinottico si evidenzierà nel corso del prossimo fine settimana (ormai imminente) un arretramento del suddetto campo di Alta pressione che, di conseguenza e stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, oltre a portare un calo delle temperature generale su valori più allineati alla media del periodo, sarà responsabile di qualche nota di maltempo già a partire dalla giornata di domani sabato 4 febbraio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Domani qualche rovescio al sud e Abruzzo, peggiora in Sardegna nella serata di domenica

Nella giornata di domani sabato 4 febbraio i primi influssi di correnti più umide e instabili porteranno qualche isolato rovescio al meridione, principalmente su Calabria (specie tirrenica) e basso versante adriatico. Qualche fiocco potrebbe raggiungere l’Appennino calabrese a partire dai 1.200/1.400 metri, mentre instabilità potrebbe coinvolgere anche l’Appennino abruzzese, con fenomeni forse più consistenti, ma comunque mediamente deboli/moderati, e con neve sui 600/700 metri. Nella giornata di domenica 5, dopo una breve pausa, un nuovo peggioramento delle condizioni meteo potrebbe coinvolgere la Sardegna in serata, con l’ingresso dei primi rovesci. Sarà il preludio di una ben più estesa ondata di maltempo su cui approfondiremo in seguito: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

