METEO – Affondo ATLANTICO sul Mediterraneo occidentale, nuove PIOGGE in arrivo. ALLERTA METEO della Protezione Civile, ecco le città interessate

Proprio in virtù di una nuova spinta verso meridione della saccatura di origine atlantica prima esplicata, il maltempo si è oggi spostato al centro-sud interessando in modo sparso e omogeneo un po’ tutte le regioni meridionali, con il coinvolgimento anche di qualche regione centrale come il Lazio e l’ Abruzzo . Sotto il punto di vista delle temperature esse rimangono stabili sui valori di ieri con fisiologiche oscillazioni.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-meridionale, Liguria, settori costieri di Toscana, Lazio e Campania, Basilicata occidentale, Calabria tirrenica, Sicilia e resto Sardegna, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Piemonte meridionale, Liguria centro-occidentale, settori costieri meridionali di Toscana e Campania, Basilicata tirrenica, settore tirrenico della Calabria settentrionale e resto Sardegna. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sul Triveneto. Venti: forti meridionali, tendenti a burrasca o burrasca forte, sulla Sardegna; localmente forti meridionali sulla Sicilia; dal pomeriggio tendenti a burrasca meridionali sui settori costieri di Lazio e Toscana e da nord sulla Liguria. Mari: agitato il Canale di Sardegna, tendente a molto agitato; molto mosso tendente ad agitato il Mare di Sardegna; molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Ionio.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 10 novembre 2019: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-C, Basi-A2, Basi-D. Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale. Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Campidano, Bacino del Tirso, Logudoro. Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-C, Basi-A2, Basi-D. Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale. Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro. Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Iglesiente, Campidano, Bacino del Tirso, Logudoro. Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Costa, Arno-Costa.

Interessati dall’allerta quindi i seguenti capoluoghi: Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Cagliari, Carbonia, Iglesias, Oristano, Sassari, Livorno, Grosseto, Pisa.