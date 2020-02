METEO – AFFONDO NORD-ATLANTICO in ITALIA, torna il MALTEMPO con PIOGGE e TEMPORALI, i dettagli

Tempo generalmente asciutto in Italia, eccezion fatta per il versante tirrenico settentrionale

La giornata odierna si mostra generalmente stabile e asciutta in Italia, grazie agli effetti portati al suolo dall’Anticiclone azzorriano, in estensione dalle omonime Isole, nonostante un aumento evidente della copertura nuvolosa lungo le regioni tirreniche. Tale nuvolosità sta apportando qualche pioviggine intermittente sul versante tirrenico settentrionale, in particolare sulla Liguria e sulla Sardegna settentrionale. In serata qualche pioggia potrebbe raggiungere anche la fascia litoranea laziale, con accumuli comunque generalmente deboli.

Blando cavo nordatlantico alle porte dell’Italia

Le note instabili presenti e che si presenteranno nel corso della giornata sulla nostra Penisola sono dati dall’ingresso nel Mediterraneo di un blando cavo nordatlantico. Nella giornata di domani lunedì 10 febbraio in particolare, queste correnti nordatlantiche si faranno più influenti, apportando una ciclogenesi sul Mar Ligure con un minimo depressionario che si andrà man mano ad approfondirsi fino a raggiungere i 1015hPa. Ciò, porterà naturalmente del maltempo sul nostro Paese, vediamo dove.

Maltempo domani sulla nostra Penisola

Il maltempo nella giornata di domani lunedì 10 febbraio interesserà in gran parte il versante occidentale italiano, con piogge e possibili temporali che colpiranno le aree interposte tra lo spezzino e la garfagnana a tratti anche intensi. Pioviggini si riverseranno anche lungo la fascia costiera laziale, campana e dell’alta Calabria, mentre l’instabilità farà la propria comparsa anche sulle Alpi nordoccidentali, dove la quota neve si attesterà comunque oltre i 2000 metri.