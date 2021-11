METEO – AFFONDO PERTURBATO in arrivo con rinnovato MALTEMPO, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Serata di maltempo per alcuni settori del centro-sud

Continua ostinatamente a colpire la nostra Penisola il maltempo che non accenna a fermarsi. Oggi, come spesso è accaduto soprattutto nell’ultimo periodo, piogge e occasionali temporali si sono concentrati specialmente su alcuni settori delle regioni centro-meridionali, colpendo in particolar modo la Sicilia dove già negli scorsi giorni si sono registrate diverse criticità. In serata l’instabilità continuerà ad abbracciare alcuni settori del centro-sud (scopri quali).

Domani ancora maltempo sull’Italia

Nella giornata di domani sabato 13 novembre un nuovo impulso di maltempo si prepara ad affondare sull'Italia, con un peggioramento delle condizioni meteo ben evidente a partire dal pomeriggio con il ritorno di piogge e possibili temporali sulle regioni settentrionali e in Toscana. Ritorna la neve peraltro sulle Alpi a partire dai 1.400/1.700 metri, dipendentemente dai settori alpini di riferimento. Instabilità residua colpirà il sud in maniera anche intensa, in particolar modo in Calabria. Temperature che subiranno un primo calo sul nord Italia.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse prevalentemente dal pomeriggio, tendenti a diffuse in serata con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria centro-orientale, Lombardia, Piemonte sud-orientale, Emilia centro-occidentale, Veneto centro-meridionale e settori settentrionali e occidentali della Toscana, con quantitativi cumulati generalmente moderati, più rilevanti sui citati settori liguri e toscani, sui settori meridionali della pianura lombarda e sui settori settentrionali della pianura emiliana; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Piemonte orientale e Toscana e su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria occidentale, Lazio settentrionale, Marche meridionali, versanti orientali di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su Campania meridionale e Puglia centro-meridionale, generalmente deboli altrove. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo. Venti: nessun fenomeno significativo. Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

