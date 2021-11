METEO – Forti ACQUAZZONI e occasionali TEMPORALI in arrivo in ITALIA nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Maltempo ancora protagonista sulla nostra Penisola

Non vanno ancora esaurendosi completamente gli effetti di un vortice depressionario insistente all’interno del bacino del Mediterraneo e che soprattutto nella prima parte della giornata odierna (prime ore della notte e del mattino) ha portato condizioni di maltempo intenso soprattutto in Sicilia, già duramente colpita dalle piogge degli scorsi giorni. La situazione vede un graduale miglioramento nel corso di questo pomeriggio con l’instabilità che si mantiene tuttavia attiva su diversi settori del Paese.

Piogge e occasionali temporali al centro-sud

Ancora una volta, nella giornata odierna a fare le spese del maltempo sono stati alcuni settori delle regioni centro-meridionali. In particolare, piogge e occasionali temporali hanno colpito nelle prime ore della nottata odierna il Lazio, la Sardegna (specie aree orientali), la Sicilia (specie tra messinese e catanese, con fenomeni anche intensi), ma anche il reggino (specie settore jonico). In queste ore i rovesci appaiono oltre che isolati, anche piuttosto blandi e riguardano solo le regioni meridionali, con interessamento anche dell’Abruzzo meridionale.

Nelle prossime ore il maltempo insiste sulla nostra Penisola

Nel corso delle prossime ore tuttavia, le condizioni meteo continueranno a mantenersi perturbate su determinati settori della nostra Penisola: come testimoniano le proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo infatti, piogge e occasionali temporali saranno ancora attesi su alcune zone centro-meridionali dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo. Si manterrà invece relativamente più stabile, seppur in un contesto di cieli non limpidissimi, sulle regioni settentrionali.

CONTINUA A LEGGERE.