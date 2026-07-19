Meteo – Affondo perturbato lambirà l’Italia, in arrivo temporali anche intensi con crollo delle temperature

Quadro tendenzialmente stabile e asciutto sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola rimangono tendenzialmente stabili e asciutte nella giornata odierna, dopo una notte tempestosa sulle pianure del nord, con qualche temporale che questo pomeriggio ha colpito solo le Alpi nordorientali e l’Emilia, in maniera comunque localizzata. Le temperature, in questo contesto, si mantengono su valori decisamente elevati, soprattutto sulle regioni centro-meridionali.

Temporali in estensione nelle prossime ore

Le condizioni meteo tenderanno a peggiorare sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore, con piogge, temporali e possibili grandinate che colpiranno il nordest, in particolare il Veneto, ma anche il Friuli, con fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio. Resterà invece migliore il tempo sul resto del Paese, dove i cieli risulteranno peraltro pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, con temperature che, in questo contesto, rimarranno elevate soprattutto sulle regioni del centro-sud.

Inizio di settimana con maggiore instabilità

L’inizio della prossima settimana vedrà condizioni meteo di maggiore instabilità, con piogge e temporali che esploderanno non solo sui rilievi montuosi del centro-nord, ma anche su alcune delle aree pianeggianti. Il nord e il medio versante adriatico finiranno nel mirino del maltempo, con temperature che subiranno una prima diminuzione, più marcato nelle zone coinvolte dall’instabilità. I valori rimarranno comunque elevati sul medio Tirreno e sulle regioni meridionali.

Prosieguo di settimana con maltempo anche intenso e temperature in generale e sensibile diminuzione

Il prosieguo di settimana vedrà affondare la saccatura depressionaria sul settore balcanico, portando effetti anche sul nostro Paese, specie lungo il versante adriatico dove sono attesi rovesci e temporali anche intensi e a carattere di nubifragio con possibili grandinate. Le temperature, invece, caleranno ovunque in maniera sensibile, riportandosi in linea con la media di riferimento o leggermente al di sotto, con clima più gradevole.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.