Meteo – Avvio di settimana con instabilità in aumento e primo calo delle temperature: i dettagli

Prevalente stabilità e bel tempo in Italia

La prosecuzione dell’egemonia anticiclonica continua ad assicurare condizioni meteo in larga parte stabili e asciutte sulla nostra Penisola, accompagnate da cieli sostanzialmente sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche temporale pomeridiano si è acceso sulle pianure emiliane e sulle Alpi nordorientali, con fenomeni occasionalmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, continuano ad attestarsi al di sopra della media di riferimento ovunque, anche di diversi gradi, specie al centro-sud.

Peggioramento in arrivo nelle prossime ore

Le prossime ore vedranno un lieve peggioramento delle condizioni meteo, con l’espansione dei rovesci e dei temporali sulle aree nordorientali dello stivale a causa dell’ulteriore avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica. Il tempo resterà invece decisamente migliore altrove, con temperature che, in questo contesto, confermeranno i valori registrati nelle precedenti 24 ore o subiranno un primo calo proprio al nordest.

Temporali in estensione nella prossima notte, poi nuovo maltempo nel pomeriggio

Piogge, temporali e possibili grandinate si estenderanno nel corso della notte finendo per interessare anche l’Emilia Romagna e la Lombardia, con fenomeni localmente anche intensi stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Il maltempo si protrarrà fino al mattino di domani lunedì 20 luglio, con un miglioramento sulle zone di pianura: nel pomeriggio, infatti, qualche nuovo temporale si azionerà sul settore alpino e sull’Appennino centrale, con possibili grandinate. L’instabilità insisterà in serata e sconfinerà fin su alcune delle pianure del nord anche per domani.

Maltempo in ulteriore aumento per martedì

L’ulteriore spinta verso sud di una saccatura depressionaria di origine atlantica determinerà un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in Italia per la giornata di martedì 21 luglio, con piogge, temporali e possibili grandinate che investiranno anche le pianure, specie del medio versante adriatico e quelle del nord. I fenomeni localmente potranno risultare anche intensi e a carattere di nubifragio, con temperature che subiranno una prima lieve diminuzione, continuando ad attestarsi sempre nettamente oltre la media di riferimento, specie al centro-sud.

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