METEO – AFFONDO POLARE in arrivo sull’ITALIA, torna la NEVE a QUOTE BASSE, ecco le regioni interessate

Cronaca di un inverno fin qui anonimo

Ci stiamo imbattendo in una cronaca di un inverno fin qui del tutto anonimo. Da quando è entrato in vigore l’inverno astronomico (nonché dalla giornata di domenica 22 dicembre 2019) in Italia non si è verificato neanche un episodio di neve in pianura. L’Alta pressione è stata la vera protagonista di questa stagione al momento, con bel tempo e temperature che tuttavia non sono risultate di molto sopra la norma del periodo, grazie al fenomeno dell’inversione termica.

Tornata l’Alta pressione in Italia in queste ore

In queste ore, dopo il miglioramento evidente delle condizioni meteo che si è riscontrato anche sulla Sardegna, dove nella giornata di ieri persistevano delle piogge grazie all’azione di una goccia fredda che in queste ore insiste sullo Stretto di Gibilterra, è tornato ad avvolgere la nostra Penisola l’Anticiclone di matrice afro-azzorriana che si estende peraltro su buona parte dell’Europa per oltre 6000km. Temperature generalmente oltre la media del periodo e cieli in prevalenza soleggiati.

Affondo polare in arrivo da venerdì in Italia?

La situazione potrebbe però sbloccarsi in favore dell’arrivo di una nuova parvenza di inverno, dopo la brevissima e flebile fase instabile del weekend appena trascorso, entro la giornata di venerdì 24 gennaio. Quello che succederà dal punto di vista sinottico è che una saccatura di origine polare marittima (o, meno “tecnicamente”, nordatlantica) riassorbirà la goccia fredda che momentaneamente sta insistendo sullo stretto di Gibilterra e, nel suo percorso verso oriente, investire la nostra Penisola apportando, come vedremo, maltempo e neve a bassa quota.