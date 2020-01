METEO – Aggiornamenti SHOCK: RIBALTONE in arrivo, torna il FREDDO ARTICO e con esso la NEVE in ITALIA, i dettagli

Alta pressione in Italia con tempo in prevalenza stabile e asciutto

L’Alta pressione di origine azzorriana è ormai da diversi giorni che dalle Isole delle Azzorre si va estendendo fin su gran parte del vecchio continente e dunque anche sulla nostra Penisola, apportando condizioni meteo di generale stabilità, con tempo in prevalenza asciutto. I cieli si rivelano quasi ovunque soleggiati o poco nuvolosi con le dovute eccezioni, di cui parleremo nel prossimo paragrafo. Le temperature nonostante ciò si aggirano attorno alle medie del periodo o leggermente al di sopra.

Nebbie in Pianura Padana e piogge occasionali sulla Liguria quest’oggi

Negli ultimi giorni il maltempo è stato davvero una rarità sulla nostra Penisola, anche se di tanto in tanto non è mancata qualche debole pioggia occasionale principalmente sulla Sardegna orientale (grazie ad una blanda circolazione depressionaria sul basso Mediterraneo) e, quest’oggi sulla Liguria, per il rapido passaggio di un flusso umido di origine atlantica. Nebbie estese sulla Pianura Padana a tratti anche molto dense, che in settimana hanno persino generato della neve chimica.

Attenzione alla possibile svolta tra la fine della seconda e l’inizio della terza decade

Dopo una seconda decade di gennaio che passerà all’insegna della stabilità apportata dalla presenza ingombrante dell’Alta pressione di origine azzorriana, favorita anche da un ricompattamento del vortice polare, la situazione potrebbe sbloccarsi in favore del ritorno dell’inverno verso l’inizio della terza decade. Giungono conferme dai modelli matematici in merito, dopo aver accennato a un qualcosa di simile già nella giornata di ieri.