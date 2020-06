METEO – AGOSTO 2020 sulla scia della vecchia ESTATE ITALIANA, con CALDO senza eccessi e PIOGGE nella norma? I dettagli

Prima decade di giugno instabile e senza rimonte anticicloniche in Italia

Sono ormai passati 10 giorni dall’inizio dell’estate meteorologica il cui avvio viene stabilito in maniera convenzionale ad una data fissa ogni anno che è appunto il 1° di giugno. Tuttavia gli effetti tipici di questo periodo soprattutto degli ultimi anni in Italia devono ancora farsi notare, ma in un anno strano come questo, che ha tutto in regola per confermare un famoso detto popolare secondo cui un anno bisesto è funesto, nulla forse ci deve più stupire. La prima decade del mese di giugno si è conclusa di fatto senza che l’Italia venisse interessata da nessuna figura di Alta pressione, sia pur essa azzorriana o africana.

Il maltempo interesserà l’Italia anche nel prossimo weekend

Nuovo impulso di maltempo investirà la nostra Penisola a partire dal prossimo weekend e subito nella giornata di sabato 13 giugno, con un nuovo fronte perturbato che questa volta investirà soprattutto il versante tirrenico centrale. Piogge e temporali saranno comunque più persistenti nelle zone interne del Paese e più in particolare nelle aree pedemontane. Nuvolosità con instabilità sparsa anche al nord, soprattutto in Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna. L’instabilità dunque si protrarrà almeno per i primi 15 giorni di giugno, dopo una breve pausa attesa per la giornata di domani venerdì 12.

Seconda metà di giugno tendenzialmente ancora instabile, da luglio si cambia registro

Stando alle attuali proiezioni del modello inglese ECMWF, la seconda metà del mese corrente, nonché quello di giugno 2020 potrebbe risultare ancora particolarmente instabile e caratterizzato dalle più fresche correnti di maltempo provenienti dai quadranti settentrionali e di matrice nordatlantica. A partire però fin dagli inizi di luglio 2020 il pattern sembra cambiare in favore del ritorno di una robusta figura anticiclonica che prevarrà sul bacino del Mediterraneo e che caratterizzerà buona parte del predetto mese che risulterà così dunque anche piuttosto secco. E’ già possibile tracciare una tendenza per Agosto 2020? Si, se si tiene comunque conto che l’affidabilità rimane piuttosto bassa.