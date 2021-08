METEO AGOSTO – Più CALDO ma attenzione al FLUSSO ATLANTICO che potrebbe decretare la FINE dell’ESTATE 2021

Temperature elevate ancora al sud

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo un weekend a dir poco rovente al sud Italia, ancora oggi si registrano temperature al di sopra delle medie con punte anche sopra i 40°C: si segnalano in Calabria i 40,8°C di Botricello e i 40,0°C di Sellia superiore in collina (fonte Meteonetwork). In Sicilia le località di Mineo e Caltagirone superano abbondantemente i 42°C; 40,8°C la temperatura massima ad Aragona in provincia di Agrigento, così come a Giuliana (40,2°C). Insomma se al sud si farà ancora sentire il caldo, al centro-nord si vivrà una fase di maltempo ipotizzata da più run dai modelli matematici.

Maltempo in arrivo sulle regioni del centro-nord, ecco cosa accadrà in settimana

Meteo maltempo – L’italia come anticipato sarà interessata da una nuova perturbazione, accompagnata da una saccatura di origine atlantica; questa porterà maltempo, con piogge e temporali tra la notte di mercoledì e giovedì. Una linea di precipitazioni organizzate dovrebbe muoversi da ovest verso est colpendo dapprima le regioni del nord Italia con piogge e temporali anche intensi. Dalle prime ore del mattino coinvolte anche le regioni centrali con fenomeni sparsi; queste le ultime visioni dei modelli, che saranno soggette a nuove revisioni nei prossimi aggiornamenti. A seguire potrebbe tornare imperante la stabilità nel fine settimana, come vi mostreremo nel prossimo paragrafo.

Possibile esordio del caldo per il primo weekend di agosto

Meteo fine settimana – Ipotesi dunque di un weekend più caldo e stabile, in linea con l’andamento degli ultimi giorni specie al centro-sud: secondo GFS infatti da venerdì l’alta pressione potrebbe tornare ad espandersi in Italia a seguito del passaggio di un cavo d’onda atlantico. Questo movimento potrebbe anticipare la quarta ondata di calore in italia, che potrebbe spingere nuovamente le temperature su punte estreme. Ma quale potrebbe essere il vero epilogo dell’estate e del mese di agosto? Vediamolo nell’ultimo paragrafo!

