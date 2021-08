METEO – ITALIA nuovamente nella morsa del MALTEMPO per gli inizi di AGOSTO, ecco tutti i DETTAGLI

Temperature in calo specie al centro-nord, ecco la situazione meteo

Buongiorno e buon inizio di settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo il passaggio d’aria fresca in italia stiamo vivendo un inizio di agosto decisamente più fresco alle medie del periodo: rispetto alle temperature di 24 ore fa si registrano -5/-6°C di differenza da nord a sud, con picchi anche di -7/-8°C su alcuni settori (specie su quelli Adriatici) a causa dell’assenza dei venti di caduta. Mentre la saccatura d’aria fresca fa sentire i suoi effetti, al sud potranno ancora manifestarsi temperature piuttosto elevate per il periodo. Ma vediamo dove.

Insiste il caldo africano all’estremo sud

Dopo le punte di temperatura raggiunte nel weekend su Puglia, Abruzzo, Calabria e Sicilia (con picchi fino a +44°C), anche quest’oggi i valori termici potranno raggiungere i +40°C specie su Puglia, Basilicata e Sicilia. Intanto in Calabria si registrano +40°C a Botricello; valori piuttosto elevati anche a Scalo (38,5°C), e a Villapiana (38,3°C), come viene riportato dalla rete Arpacal. Nel corso del weekend dopo il peggioramento dei prossimi giorni un nuovo promontorio d’alta pressione potrebbe tornare ad impossessarsi del nostro territorio, ecco perché!

Weekend ancora incerto, ecco le ultime ipotesi

Meteo weekend – Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici si evince l’arrivo di una nuova fase di tempo stabile in italia: secondo GFS infatti da venerdì l’alta pressione potrebbe tornare ad espandersi in Italia a seguito del passaggio di un cavo d’onda africano. Questo movimento potrebbe anticipare la quarta ondata di calore in italia, che potrebbe spingere nuovamente le temperature su punte estreme. Vediamo ora cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni in italia, con questa nuova fase di maltempo.

