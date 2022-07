METEO AGOSTO – Possibile mese ancora più CALDO, con un ESTATE sempre più da record? Le IPOTESI

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la quasi totale assenza di nuvolosità in Italia. Nel corso delle prossime ore tuttavia, non è da escludersi la formazione di rovesci e temporali pomeridiani, specie sulle Alpi occidentali e sull’Appennino centro-meridionale. L’alta pressione intanto continua a dominare sul panorama europeo, portando temperature elevate e siccità prolungata. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 18 luglio

Di seguito le previsioni meteo per oggi 18 luglio: AL NORD: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi con isolati rovesci sui rilievi del Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino sole pieno su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità

cumuliforme attesa in Appennino, con qualche piovasco in Abruzzo. In serata residue piogge sui medesimi settori, ampi

spazi di sereno altrove. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo asciutto al mattino sulle regioni meridionali con cieli

del tutto sereni. Al pomeriggio maggiori addensamenti in Appennino, con qualche piovasco tra Molise e Campania. In

serata tempo stabile su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi. La settimana corrente come anticipato sarà caratterizzata da tanto sole e temperature sopra le medie del periodo. Vediamo la tendenza con i nuovi aggiornamenti dei modelli.

Anticiclone in cattedra per la penultima settimana di luglio

La terza settimana di luglio sarà caratterizzata da un’ondata di caldo anomalo e prolungata, che dominerà su gran parte del continente europeo: l’anticiclone sarà radicato sull’Europa centro-occidentale e sul bacino Mediterraneo, portando clima caldo e temperature piuttosto elevate. Da segnalare la presenza di una goccia fredda che tra oggi e domani potrebbe incentivare la risalita di aria calda tra Spagna, Francia e Gran Bretagna e determinare diversi record di temperatura massima. Vediamo nell’ultimo paragrafo la tendenza per il mese di agosto con le ultime proiezioni modellistiche.

Meteo Agosto: mese ancora più caldo in vista, le tendenze

Meteo estate – La prima parte della stagione estiva è stata caratterizzata da un notevole innalzamento dell’ITCZ, che ad ora si trova a latitudini normali o leggermente al di sopra della media. Considerando l’AMO positivo e le temperature superficiali del mare ben al di sopra delle medie (anche di 5°C superiori sul mar Mediterraneo), la seconda parte di luglio si prospetta con temperature al di sopra delle medie e giorni piovosi in media. Il mese di agosto potrebbe essere inoltre interessato da maggiori risalite di aria calda rispetto al mese in corso. Per luglio non è da escludersi un pattern zonale con anticiclone elevato alle medie-alte latitudini europee. Trattandosi di una proiezione per il lungo periodo seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

