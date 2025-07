Meteo Roma – Settimana estiva al via con sole sul Lazio e temperature in rialzo

Condizioni meteo attuali

Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il passaggio in quota di un cavo d’onda ha causato nelle scorse 24 ore un graduale peggioramento del tempo su parte dell’Italia con rischio acquazzoni e temporali specie sulle regioni centrali. Inizio settimana col ritorno dell’Estate grazie al nuovo rinforzo dell’alta pressione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo per Roma di oggi

Meteo oggi – La giornata odierna sarà dunque contraddistinta da cieli sereni o al più poco nuvolosi sin dal mattino, con ventilazione debole a regime di brezza da nord-est, che contribuirà a mantenere l’aria meno afosa rispetto ai giorni scorsi.

Nel corso del pomeriggio si confermeranno condizioni di pieno sole su tutta l’area romana, accompagnate da temperature in graduale aumento. I valori massimi si porteranno intorno ai +33°C, ma senza eccessi di umidità, rendendo il caldo ancora sopportabile. In serata il cielo si manterrà sereno con clima gradevole e temperature minime in lieve aumento, intorno ai +21°C nelle ore notturne. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di martedì vedrà il consolidarsi dell’alta pressione, con cieli ovunque sereni e un clima che tornerà pienamente estivo. Già dal mattino si registreranno temperature elevate, con valori minimi non inferiori ai +22°C. Nel pomeriggio è atteso un ulteriore aumento termico, con punte fino a +35°C nel centro urbano, in un contesto di scarsa ventilazione e umidità in aumento. Non sono previsti fenomeni e la stabilità atmosferica si manterrà anche nelle ore serali e notturne.

Tendenza meteo per la settimana

Nei giorni successivi, l’anticiclone continuerà a dominare lo scenario mediterraneo, favorendo giornate stabili e soleggiate almeno fino al fine settimana. A partire da giovedì le temperature massime potrebbero raggiungere i +36/37°C, accompagnate da un lieve aumento dell’umidità, che renderà il caldo più afoso soprattutto nelle ore serali. Al momento non si prevedono rovesci o temporali significativi. Si tratterà dunque di una settimana dal clima tipicamente estivo, con caldo in intensificazione ma ancora senza eccessi estremi.

