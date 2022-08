METEO – AUTUNNO meteorologico al via con l’arrivo delle PIOGGE? La tendenza per l’inizio di settembre

Meteo in miglioramento sull’Italia

Il maltempo sta definitivamente lasciando l’Italia, dopo aver colpito da nord a sud gran parte del Paese con grandinate, trombe d’aria, pioggia torrenziali e forti temporali. La saccatura atlantica è in definitivo allontanamento verso levante, favorendo nel corso del weekend un generale miglioramento. Permarranno residue condizioni instabili post-frontali, specie al centro-sud, ma si tratterà di fenomeni piuttosto localizzati e meno intensi rispetto ai giorni scorsi.

Meteo 22-28 agosto

Il mese di agosto potrebbe terminare senza particolare eccessi sull’Italia. L’anticiclone delle Azzorre tende ad estendersi sull’Europa centro-occidentale, favorendo l’isolamento tra Balcani e Mediterraneo sudorientale di una lacuna barica. Secondo l’ultimo outlook del modello europeo ECMWF, per la prossima settimana sono attese infatti anomalie bariche negative tra il sud Italia e Balcani, mentre positive sul centro-ovest Europa. La circolazione nord-orientale penalizzerà in particolare le regioni meridionali e parte di quelle centrali, dove le temperature si manterranno prossime alle medie del periodo, localmente al di sotto, specie sul medio-basso Adriatico, con tendenza ad una nuova accentuazione dell’instabilità. Torneranno quindi acquazzoni e temporali a ciclo diurno. Meglio al nord e Sardegna, dove la prossima settimana sarà più stabile e con temperature estive.

Passaggio tra Estate ed Autunno meteorologico senza grosse novità

Estate meteorologica che potrebbe quindi giungere alla conclusione senza particolari scossoni sull’Italia. L’assetto barico descritto in precedenza potrebbe subire delle mutazioni a cavallo tra fine agosto e l’avvio di settembre, con i massimi barici portarsi verso l’Atlantico, mentre la lacuna barica tra Balcani e Mediterraneo meridionale andare verso un riassorbimento. In tal modo tra fine agosto ed inizio settembre potrebbero tornare dei disturbi sul nord Italia, mentre il tempo volgerà verso una maggiore stabilità al centro-sud ed Isole con temperature in ripresa. Ma come sarà l’avvio dell’Autunno meteorologico? Vediamo nella prossima pagina la tendenza per la prima decade di settembre.

Meteo settembre: Autunno al via con possibile flusso Atlantico?

La prima decade del mese di settembre potrebbe vedere l’affermazione dell’alta pressione in pieno oceano Atlantico, lasciando quindi l’Europa “preda” facile delle piovose perturbazioni oceaniche. L’avvio di settembre potrebbe quindi trascorrere con l’ingresso del flusso Atlantico più deciso sull’Europa centrale, raggiungendo a più riprese anche l’Italia, specie centro-settentrionale. Arrivano quindi le grandi piogge con l’avvio dell’Autunno meteorologico? Rimanete aggiornati!

