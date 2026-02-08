Meteo – Allerta della Protezione Civile, in arrivo nuove piogge e temporali

Domenica nuova perturbazione atlantica

Flusso umido oceanico piloterà una nuova perturbazione sul Mediterraneo centrale. Giornata di domenica che farà registrare un nuovo aumento della nuvolosità con prime precipitazioni sulla Sardegna ed ovest Piemonte nel corso del mattino. Deboli fenomeni isolati attesi nel corso del pomeriggio su regioni centrali, Sardegna e Nordovest. Maltempo tra la sera e la notte sulle regioni tirreniche, Isole Maggiori e Nordovest con fenomeni diffusi. Neve mediamente dai 1100-1300 metri in calo sin verso i 900-1000 metri sulle Alpi occidentali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Di seguito vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per oggi, domenica 8 febbraio 2026 (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte centro-meridionale, Liguria, Appennino emiliano-romagnolo, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Molise occidentale, Campania, settori tirrenici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: dal pomeriggio sopra i 1000-1200 metri sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sul Nord-Est.

Venti: inizialmente forti occidentali su Sicilia e Calabria, in attenuazione.

Mari: molto mossi tutti i bacini occidentali e meridionali; tendenti ad agitati in serata Mare e Canale di Sardegna.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, domenica 8 febbraio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna emiliana centrale, Montagna bolognese

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere.

