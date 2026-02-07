Meteo domani 8 febbraio: maltempo in arrivo anche nella giornata di domenica

Situazione sinottica europea
Profonda e vasta struttura depressionaria che si muove tra Atlantico ed Europa occidentale con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 975 hPa. Questa pilota un impulso instabile in movimento sul Mediterraneo centrale con minimo di pressione al suolo di circa 990 hPa, portando maltempo su molte zone dell’Italia. Vasto campo di alta pressione con massimi fino a 1020 hPa che si estende tra Mar di Norvegia, Scandinavia e Russia occidentale. Anticiclone termico sulla Groenlandia con massimi al suolo fino a 1040 hPa
Previsioni meteo per domani, 8 febbraio
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma pochi fenomeni associati. Al pomeriggio poche variazioni con cieli molto nuvolosi e tempo asciutto su tutti i settori. In serata e nella notte condizioni di tempo asciutto con anche delle schiarite al Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 8 febbraio
Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge sparse. Al pomeriggio ancora tempo precipitazioni tra Umbria, Marche e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1300-1400 metri, migliora sui settori tirrenici. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 8 febbraio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi sui settori Peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio ancora precipitazioni possibili su Campania e Calabria, per lo più soleggiato altrove. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo un aumento della nuvolosità sulla Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
