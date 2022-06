METEO – Allerta MALTEMPO in ITALIA per forti VENTI e NUBIFRAGI, il COMUNICATO

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! La nostra penisola sta per affrontare la prima importante perturbazione del mese di giugno: questa si sta lentamente muovendo da nord-ovest apportando condizioni di maltempo sulla nostra penisola; nelle prossime ore avremo acquazzoni e temporali al nord Italia e qualche fenomeno anche sulle regioni del centro-sud; questo grazie alle infiltrazioni fresche in quota, che caratterizzeranno queste due giornate di “break” dal caldo. Vediamo quali saranno le zone più interessate.

Imminente fase di maltempo, ecco le zone coinvolte

Nel corso della giornata odierna avremo instabilità sui settori Alpini e lungo l’Appennino con qualche sconfinamento sulle zone di pianura su Campania, Basilicata e Puglia. I fenomeni nel corso delle ore serali si faranno via via più intensi specie sulle regioni di nord-est e sui settori Adriatici. Per giovedì poi un fronte freddo dovrebbe discendere dal nord Italia, interessando le regioni Adriatiche, con temporali anche intensi e possibili fenomeni vorticosi, a causa degli elevati indici temporaleschi e del calore latente accumulato nei giorni scorsi. A seguire una nuova rimonta anticiclonica è prevista per il prossimo fine settimana, con una nuova ondata di calore. Estate dunque che prosegue a gonfie vele, con qualche piccola parentesi di maltempo sull’Italia

Nuova ondata di caldo a partire dal weekend

Meteo weekend – Tra venerdì ed il fine settimana un promontorio d’alta pressione si farà spazio nei prossimi giorni a partire dalla Penisola Iberica. Ultimi aggiornamenti dei modelli che confermano per il secondo weekend di giugno una rapida espansione dell’alta pressione anche verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno dunque in netto miglioramento in Italia con tanto sole e solamente qualche temporale pomeridiano. Anche le temperature torneranno ad aumentare portandosi al di sopra delle medie del periodo. Vediamo infine nell’ultimo paragrafo il comunicato del Dipartimento di Protezione Civile, con il bollettino di Vigilanza.

Bollettino di Vigilanza della Protezione Civile

Allerta maltempo dunque per la giornata di domani, che rappresenterà il clou di questa fase perturbata: per questo motivo nell’ultimo Bollettino di Vigilanza, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha indicato i seguenti fenomeni: “Precipitazioni: – da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui versanti orientali dell’Abruzzo, sul Molise centro-orientale e sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; – sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Friuli-Venezia Giulia, settori orientali di Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, e su Toscana settentrionale, Marche, Puglia centrale e restanti settori di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Romagna e Marche; – da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia sud-orientale, settori orientali di Alto Adige e Trentino, restanti settori di Emilia-Romagna e Centro-Sud peninsulare, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Venti: forti nord-occidentali sulle due Isole maggiori, con rinforzi fino a burrasca forte sui settori settentrionali e meridionali della Sardegna e fino a burrasca sui settori occidentali e meridionali della Sicilia; tendenti a forti settentrionali, con raffiche di burrasca, su settori adriatici di Veneto ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Toscana e Lazio, dalla sera su Abruzzo e Molise, fino a burrasca forte sulle Marche; forti occidentali sui settori tirrenici della Campania, sulla Basilicata meridionale e sulla Calabria, con raffiche di burrasca su rilievi e settori ionici di quest’ultima; tendenti a forti dai quadranti settentrionali in serata sulla Liguria; da forti a burrasca settentrionali sull’arco alpino, con raffiche di caduta nelle valli esposte a settentrione e adiacenti zone di pianura.”

